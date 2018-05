Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 maggio 2018 18.24 15 maggio 2018 - 18:24

Non si placa la polemica intorno alle foto dei calciatori della nazionale di calcio tedesca, Mesut Özil e Ilkay Gündogan, insieme al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, e oggi è intervenuta con parole critiche anche la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Era una situazione "che si prestava a sollevare domande e invitava all'incomprensione", ha detto oggi a Berlino il portavoce di Merkel, Steffen Seibert, a proposito della vicenda delle foto postate via twitter.

In quanto calciatori della nazionale di calcio, i due giocatori svolgono una funzione di esempio, ha continuato il portavoce. Özil e Gündogan avevano incontrato il presidente turco Erdogan domenica sera in un hotel di Londra e gli scatti delle foto erano stati poi postati via twitter dallo staff del partito del presidente.

Le foto hanno suscitato aspre critiche in Germania, perché la stampa ha accusato i giocatori di essersi prestati come testimonial della campagna elettorale di Erdogan. Particolarmente dure sono state ieri le parole del presidente della Federazione calcistica tedesca (DFB), Reinhard Grindel, che ha criticato il comportamento dei due giocatori.

