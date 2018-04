Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 aprile 2018

Donald Trump è pronto ad accogliere alla Casa Bianca Angela Merkel, i cui obiettivi sono scongiurare i dazi Usa all'Europa, che potrebbero scattare già dal primo maggio, e salvare l'accordo con l'Iran che il presidente americano sembra deciso a stracciare.

Soprattutto su quest'ultimo fronte, la missione della cancelliera tedesca appare davvero come un ultimo disperato tentativo di far cambiare idea al tycoon. In ballo ci sono come non mai i rapporti tra le due sponde dell'Atlantico, messi sempre più in discussione dalla dottrina dell'America First. Col rischio di una guerra commerciale tra alleati storici e di una rottura del fronte comune su questioni vitali di politica estera e di sicurezza internazionale.

Trump e Merkel avranno solo un faccia a faccia di venti minuti nello Studio Ovale seguito da un pranzo di lavoro. Oggi Merkel arriva a Washington più debole politicamente di un anno fa, mentre Trump non dimentica come la Germania si sia ultimamente sfilata dai raid in Siria.

Ma Berlino resta pur sempre un partner economico importante per gli Usa, dando lavoro in questo Paese a circa 700 mila persone. Molte in quel settore dell'auto che Trump ha minacciato più volte di colpire con nuovi dazi, oltre a quelli imposti su acciaio (25%) e alluminio (10%) che, in mancanza di novità, dovrebbero scattare fra cinque giorni anche per l'Europa.

