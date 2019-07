Un incendio boschivo è in corso in Mesolcina (GR) dalla serata di mercoledì. Le fiamme stanno divorando una zona impervia, impossibile da raggiungere per i pompieri e che rende necessario l'utilizzo di elicotteri. Non vi sono persone coinvolte.

Il rogo è divampato a causa di un fulmine, che ha colpito gli alberi in zona Val de Drenola/Bec del Mut, sotto il Piz della Molera in territorio di Lostallo, scrive in una nota odierna la polizia grigionese.

Ieri pomeriggio, il vento ha alimentato l'incendio. Una colonna di fumo si è alzata in cielo, risultando ben visibile da lontano. Diverse segnalazioni sono giunte dai cittadini.

L'area interessata dal fuoco si trova a un'altitudine di 1600 metri. Attualmente si sta cercando di domare le fiamme con l'ausilio di un elicottero Kamov, in grado di trasportare una grande quantità di acqua, dopo che l'impiego di un elicottero della Heli Rezia non è stato sufficiente.

