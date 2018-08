Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 agosto 2018 15.40 03 agosto 2018 - 15:40

Per la prima volta nella sua storia l'Università nazionale autonoma del Messico (Unam), accetterà fra i suoi allievi un 12enne, Carlos Antonio Santamaría Díaz, che ha superato la prova di ammissione per seguire le lezioni per la laurea in fisica biomedica.

A nove anni, scrive oggi il quotidiano Proceso di Città del Messico, "Carlitos" aveva ottenuto nella stessa Unam un diploma per aver seguito i tre moduli del corso di 'Spettroscopia infrarossa, di risonanza magnetica nucleare (Rmn) e spettroscopia di masse'.

Negli ultimi tre anni il bambino prodigio ha seguito lezioni, e fatto pratica, nella facoltà di chimica, nel Centro di scienze genomiche (studio della terra e dei suoi rapporti con gli altri corpi dell'universo) e nell'Istituto di indagini sui materiali.

I responsabili della Unam hanno reso noto che il bambino ha ottenuto l'autorizzazione a frequentare i corsi di Fisica biomedica dopo aver ottenuto 105 risposte positive nel test di accesso (il minimo era 103) "senza concessioni né favori".

