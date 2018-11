Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 novembre 2018 20.39 21 novembre 2018 - 20:39

La città di Tijuana è in piena emergenza per il gran numero di migranti centroamericani giunti nelle ultime settimane

La città di Tijuana, il centro messicano più importante al confine con gli Stati Uniti, è in piena emergenza per il gran numero di migranti centroamericani giunti nelle ultime settimane, e per la mancanza di assistenza da parte del governo federale centrale.

Le autorità locali hanno calcolato che attualmente risiedono in città almeno 6.200 persone, giunte in tre differenti 'carovane', che si propongono di chiedere asilo agli Stati Uniti. La loro presenza ha generato crescenti tensioni con la popolazione locale e problemi di ordine pubblico.

Il governo della Baja California ha lanciato ripetuti appelli con richieste di aiuto a Città del Messico, ma fino ad oggi ha dovuto far fronte all'emergenza unicamente con i propri mezzi.

In questo ambito, ha reso noto il responsabile della polizia locale, Marco Sotomayor, una sessantina di migranti sono stati arrestati e di questi 40 sono stati rimandati nel Paese di provenienza per aver commesso reati di vario genere.

Oltre alle migliaia di centroamericani che si trovano a Tijuana, almeno altri 3.000 hanno raggiunto Mexicali, a 180 chilometri di distanza, e dove pure c'è un punto di ingresso negli Stati Uniti.

Ma molti di questi ultimi hanno deciso di fare marcia indietro e di tornare a Tijuana, giudicando che da là è più semplice cercare di ottenere asilo negli Usa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano