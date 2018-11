Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 novembre 2018 - 07:57

Uno dei più noti boss del narcotraffico messicano, Héctor Manuel Beltrán Leyva, è morto oggi per una crisi cardiaca in un ospedale messicano dove era stato trasferito d'urgenza da un carcere dello Stato del Messico. Lo riferisce l'agenzia di stampa Notimex.

Conosciuto con il soprannome di 'El H' Leyva, 56 anni, era stato arrestato a San Miguel Allende, Stato di Guanajuato, ed era in prigione dal 2 marzo 2016 in attesa di essere processato per numerosi reati legati alla sua attività.

In un primo momento alleato con i suoi fratelli a Joaquín Guzmán Loera ('El Chapo' Guzmán), capo del Cartello di Sinaloa, Leyva ne era diventato acerrimo nemico.

Prima del suo arresto, risiedeva nello Stato di Querétaro e operava con un profilo basso, facendosi passare per una persona benestante che commerciava in immobili ed in opere d'arte.

