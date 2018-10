Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 ottobre 2018 18.42 23 ottobre 2018 - 18:42

Un'immagine della carovana di migranti centroamericani in viaggio attraverso il Messico verso gli Stati Uniti.

La carovana di migranti centroamericani in viaggio attraverso il Messico verso gli Stati Uniti ha registrato la sua prima vittima.

Una persona è morta ieri cadendo da un autocarro su cui viaggiava mentre cercava di raggiungere il gruppo di oltre 7000 persone che avanzava a piedi fra Tapachula e Huixtla.

Per molte ore il cadavere dell'uomo, che non è stato identificato, è rimasto abbandonato sulla strada, sottolineano i media messicani, come triste presagio dei pericoli che assediano permanentemente i migranti che cercano di raggiungere la frontiera Usa.

Le organizzazioni umanitarie hanno anche segnalato che molti migranti hanno riportato ferite dovute alle lunghe ed estenuanti marce, a cui sta cercando di dare sollievo il personale paramedico della Croce Rossa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano