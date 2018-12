Meteo: è stata la notte più fredda dell'anno, -36,5 gradi

Quella appena trascorsa è stata la notte più fredda dell'inverno svizzero: l'assenza di nuvole e di vento ha portato le temperature a calare sino a valori compresi fra -2 e -6 gradi in pianura, mentre in montagna la colonnina di mercurio è scesa ben di più.

Il record è stato registrato a Glattalp (SZ), con -36,5 gradi, informa MeteoNews in un comunicato odierno. Tutt'altro che miti si sono rivelate anche località grigionesi come Buffalora (-25,4) o Samedan (-24,8). Alla Brévine (NE), dove spesso si osservano primati, il termometro ha segnato -20,0 gradi.

Anche in Ticino il risveglio è stato particolarmente freddo: lo testimonia ad esempio Stabio (-5,6). Come sovente accade dopo le grandi notti stellate il meglio deve comunque ancora venire: oggi si annuncia una giornata soleggiata in tutto il Paese.

