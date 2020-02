Il mese di gennaio è stato caratterizzato da temperature e soleggiamento superiori alla media trentennale e da scarse precipitazioni. Lo indica il servizio meteorologico Meteonews in una nota.

A Lugano, ad esempio, la temperatura media è risultata essere di 5,0 °C, 1,7 gradi in più del periodo 1980-2010. I millimetri di pioggia caduti sono stati solo 5,6 (media: 66,2 mm) e ci sono state 172,9 ore di sole (il 39% in più). Dati simili sono statti registrati in tutto il paese. Da notare che in gennaio ben tredici stazioni di misurazione hanno fatto segnare un soleggiamento record.

