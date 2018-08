Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Oggi è stato ancora molto caldo in ampia parte della Svizzera, ma secondo le previsioni di Meteonews si tratta verosimilmente dell'ultimo giorno di canicola del 2018.

Le temperature più alte, di 33,1 e 33 gradi, sono state rilevate rispettivamente a Gösgen (SO) a Binnigen (BL), vicino a Basilea. In molte altre località la colonnina di mercurio si è salita tra i 30 e i 32 gradi, come ad esempio Neuchâtel (31,4), Ginevra (31,3) e Sion (31). I valori massimi di ieri sono così stati superati, ma non il record dell'anno: i 36,2 gradi del 5 agosto a Sion. E anche l'estate da primato del 2003 rimane ineguagliata.

