Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 agosto 2018 11.02 16 agosto 2018 - 11:02

Meyer Burger: torna in zona utili per la prima volta da 2011 (foto d'archivio)

Meyer Burger torna in zona utili, per la prima volta dal 2011.

Il gruppo con sede a Thun (BE) specializzato nelle tecnologie per l'industria fotovoltaica ha realizzato nel primo semestre un utile di 8 milioni di franchi, contro la perdita di 17 milioni di franchi nello stesso periodo del 2017.

Stando ai dati pubblicati oggi e parzialmente anticipati a metà luglio, il fatturato è salito del 9% a 232 milioni; la crescita organica delle attività proseguite si è attestata al 5%. Il risultato operativo a livello Ebitda è quadruplicato, raggiungendo 29 milioni, e il relativo margine è passato dal 3,3% al 12,6%.

Il miglioramento della redditività è dovuto in particolare alle misure di ottimizzazione dei costi che sono state implementate negli ultimi 18 mesi, spiega l'azienda in un comunicato. È stato fra l'altro deciso di rinunciare a settori non redditizi. Questo ha avuto un impatto anche sull'impiego: a fine giugno i posti a tempo pieno erano 1227, contro i 1303 di sei mesi prima.

A preoccupare gli analisti è però l'andamento degli ordinativi: le nuove commesse si sono ridotte della metà a 138 milioni di franchi e quelle in portafoglio sono scese, nello spazio di sei mesi, da 344 a 241 milioni.

Sulla base di questi ultimi dati i vertici della società hanno ritoccato al ribasso le previsioni sul giro d'affari per l'insieme dell'anno, che ora vertono su 400-440 milioni, contro i 450-500 milioni ventilati in precedenza. La società punta inoltre a migliorare la redditività con un nuovo programma che sarà reso noto in ottobre.

Neuer Inhalt Horizontal Line