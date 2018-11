Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 novembre 2018 14.17 09 novembre 2018 - 14:17

Michelle Obama in un'immagine dello scorso 11 ottobre.

Michelle Obama confessa di aver avuto un aborto spontaneo 20 anni fa e di aver usato la fecondazione in vitro per avere Malia e Sasha, le sue due figlie.

In un'intervista all'emittente televisiva statunitense ABC, l'ex First Lady ammette di essersi sentita ''sola e persa'' dopo l'aborto e questo perché non sapeva quanto fosse comune.

