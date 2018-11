Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

8 novembre 2018

Impazza la speculazione sugli ingressi messi sul mercato per poter ascoltare - a pagamento - l'ex first lady americana Michelle Obama a un evento pubblico in calendario a Londra per dicembre.

A rivelarlo, fra gli altri, è oggi il Guardian, evidenziando come la controversa piattaforma Viagogo - fondata a Londra ma con sede a Ginevra e specializzata nella rivendita online di biglietti per grandi avvenimenti - sia giunta a offrire il posto migliore al costo siderale di 72'000 sterline: 94'000 franchi.

L'incontro sarà ospitato nel Southbank Centre, in una grande sala a sud del Tamigi con 2700 posti a sedere. Michelle racconterà della sua vita sul filo del libro di memorie, largamente anticipato negli Usa, che ha scritto assieme alla romanziera Chimamanda Ngozi Adichie e che s'intitola Becoming.

