Folla reclama il riconteggio dei voti in Florida.

Ancora da decidere l'esito delle elezioni di midterm in Florida per il Senato e la carica di governatore.

Per stabilire il vincitore al Senato tra il repubblicano Rick Scott e il democratico Bill Nelson e in quella per la poltrona di governatore tra il "trumpiano" Ron De Santis e il democratico Andrew Gillum si andrà al riconteggio dei voti.

Troppo stretta la forchetta che divide i protagonisti. Donald Trump aveva agitato lo spettro dei brogli a proposito del recupero dei due candidati democratici rispetto ai primi risultati.

