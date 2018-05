Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2018 20.06 12 maggio 2018 - 20:06

Alcune migliaia di persone hanno manifestato oggi nel centro di Bucarest per protestare contro una serie di emendamenti al sistema normativo che renderebbero più difficili i processi per reati di corruzione.

"Questo governo ci allontana dall'Europa", "Vogliamo l'Europa, non la dittatura' - questi alcuni degli slogan mostrati dai manifestanti su cartelli e striscioni - come riferito dai media locali. Sono numerosi in Romania i funzionari pubblici e gli esponenti politici sotto inchiesta per corruzione, un fenomeno per il quale il Paese balcanico, membro della Ue dal 2007, è sotto costante osservazione da parte delle istituzioni di Bruxelles.

Neuer Inhalt Horizontal Line