Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 maggio 2018 17.34 11 maggio 2018 - 17:34

Da inizio anno 24'502 profughi sono arrivati in Europa via mare; 619 sono annegati nel Mediterraneo.

Dall'inizio dell'anno 24'502 migranti e rifugiati sono giunti in Europa via mare e 619 sono annegati o risultano dispersi nel Mediterraneo. Lo riferisce oggi l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) dell'Onu.

Nello stesso periodo dell'anno scorso (1 gennaio-9 maggio), gli arrivi erano stati oltre il doppio (53'979) e si erano registrati 1338 decessi.

Il 39% degli arrivi via mare di quest'anno è stato registrato in Italia (9789, contro gli oltre 45'000 del 2017). Stessa percentuale in Grecia, che, contrariamente all'Italia, registra un aumento: 9447 arrivi contro i 5555 nel 2017.

Infine la Spagna ha registrato 5219 arrivi contro i 3326 dell'anno scorso.

Neuer Inhalt Horizontal Line