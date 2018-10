Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 ottobre 2018 17.04 05 ottobre 2018 - 17:04

La sede di Sos Méditerranée a Marsiglia, in Francia, è stata attaccata oggi da una decina di militanti antimigranti (foto d'archivio)

La sede di Sos Méditerranée a Marsiglia, in Francia, è stata attaccata oggi da una decina di militanti antimigranti: scrive su Twitter la stessa ong per il salvataggio delle vite in mare.

"Il personale di Sos Méditerranée è sano e salvo, ma sotto shock", si precisa nel tweet.

Dopo l'assalto dei militanti di estrema destra del gruppo Génération Identitaire - secondo quanto rivela France Info - le forze dell'ordine hanno fermato 22 persone.

