Migranti: Global Compact al traguardo, round finale a Marrakech

In Marocco, domani e martedì, è in programma la conferenza intergovernativa chiamata ad adottare il 'Patto Globale per la migrazione'.

Global Compact al traguardo.

In Marocco, domani e martedì, è in programma la conferenza intergovernativa chiamata ad adottare il 'Patto Globale per la migrazione', il primo accordo negoziato intergovernativo, stilato sotto l'egida delle Nazioni Unite, per garantire una gestione completa dei fenomeni migratori internazionali a livello locale, nazionale, regionale e globale.

Il patto punta a realizzare 23 obiettivi, partendo dalla raccolta dei dati come base per le politiche da implementare. L'azione mira a contrastare i fattori negativi e strutturali che impediscono alle persone di costruire e mantenere mezzi di sostentamento nei paesi di origine. Il patto, inoltre, intende ridurre i rischi e le vulnerabilità che gli individui affrontano nelle diverse fasi della migrazione.

Alla protezione e al rispetto dei diritti umani, quindi, deve essere abbinata l'assistenza rispettando, proteggendo e rispettando gli individui che abbandonano il proprio paese e che hanno bisogno di assistenza nel loro percorso.

Il Global Compact for Migration si sforza di creare condizioni favorevoli che consentano a tutti i migranti di arricchire le società attraverso le loro capacità umane, economiche e sociali. Oggi, evidenziano le stime dell'Onu, ci sono oltre 258 milioni di migranti in tutto il mondo che vivono fuori dal loro paese di nascita.

