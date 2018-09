Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 settembre 2018 17.16 01 settembre 2018 - 17:16

Oltre 3 mila persone si sono radunate oggi a Zurigo per chiedere corridoi umanitari sicuri a favore dei migranti e la depenalizzazione delle azioni di salvataggio in alto mare da parte delle Ong.

L'associazione internazionale "Seebrücke", domanda anche in una nota odierna che le città svizzere si impegnino ad accogliere i fuggiaschi.

Stando agli organizzatori, la politica non può più far finta di nulla di fronte alle morti in mare. La Svizzera deve decidersi ad accogliere più persone, invece di pensare solo ad espellerle verso l'Italia.

