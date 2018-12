Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 dicembre 2018 15.53 04 dicembre 2018 - 15:53

Migranti: Libia, per giorni alla deriva, 14 morti (foto simbolica)

Almeno 14 migranti sono morti al largo delle coste libiche nel tentativo di andare in Europa.

Lo ha riferito il portavoce delle forze di sicurezza di Misurata, il colonnello Hisham Aldwaini, precisando che il barcone di legno su cui navigavano è stato trovato al largo della città portuale libica con due corpi a bordo.

Il portavoce ha aggiunto che altri 12 corpi erano stati gettati in mare e 10 migranti sono stati tratti in salvo dall'imbarcazione rimasta alla deriva per giorni senza acqua né cibo.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio