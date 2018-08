Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I 250 milioni di migranti che lavorano in giro per il mondo spendono l'85% dei guadagni nel Paese ospitante. Il 15% torna invece al Paese d'origine: un totale di 600 miliardi di dollari di rimesse nel 2017; tre volte l'aiuto ufficiale ai Paesi in via di sviluppo.

Lo ha detto la rappresentante speciale dell'Onu per le migrazioni internazionali Louise Arbour parlando del Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, patto mondiale negoziato dall'assemblea generale della Nazioni Unite in luglio e che verrà sottoscritto e formalmente adottato dai Paesi membri l'11 dicembre a Marrakech.

L'accordo, il primo tra gli Stati membri che affronta in maniera globale il fenomeno delle migrazioni internazionali, non vuole regolare una crisi migratoria in particolare ma migliorare la cooperazione internazionale su questa materia, in modo che i paesi che hanno bisogno di mano d'opera straniera accolgano gli immigrati in condizioni buone e i paesi la cui economia non può dare da vivere alla popolazione permettano a coloro che vogliono partire di farlo nella maniera più sicura per il bene di tutti.

La realtà che sottende il Patto è che le migrazioni non si possono fermare, le genti hanno sempre abbandonato la loro terra, attraversato i confini per cercare una vita migliore e sempre continueranno a farlo. È dunque necessario secondo Loiuse Arbour "far capire all'opinione pubblica gli aspetti positivi delle migrazioni e la necessità di meglio gestire un fenomeno che continuerà ancora per molto molto tempo".

"È inutile pensare ai migranti come una cosa buona o cattiva, o porsi come Stato a favore o contro gli immigrati - ha spiegato Louise Arbour. I flussi migratori sono una realtà da gestire al meglio e rendere ordinati e sicuri".

I migranti non sono solo un problema - ha sottolineato. ''Per esempio i 250 milioni di migranti internazionali che vivono oggi nel mondo inviano nei loro paesi d'origine il 15% del loro reddito''. Dunque,''spendono l'85% dei loro guadagni nel Paese che li accoglie - ha aggiunto - ma il 15% torna indietro per un totale, nel 2017, di circa 600 miliardi di dollari. Tre volte di più di quanto ammonti l'aiuto ufficiale dei paesi ricchi ai paesi in via di sviluppo''.

