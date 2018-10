Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 ottobre 2018 - 19:19

Dopo due ore di discussioni fra le autorità e i delegati dei migranti, la polizia messicana ha liberato oggi la strada su cui aveva preso posizione in Chiapas, e la Carovana composta da centroamericani che vogliono raggiungere gli Usa ha ripreso il suo viaggio.

I migranti si stanno dirigendo verso Tehuantepec, nello Stato di Oaxaca. Durante la temporanea sosta il commissario generale Benjamin Grajeda Regalado - riferisce l'agenzia di stampa Notimex - ha nuovamente illustrato gli aspetti della proposta costituita dal progetto governativo "Sei a casa tua", respinta ieri dai migranti.

Ma i delegati hanno detto nuovamente "no" e ribadito di voler risolvere il fondo della questione in un negoziato da svolgersi a Città del Messico, ed in cui dovranno intervenire membri del Parlamento uscente e di quello entrante controllato dal presidente eletto Andrés Manuel López Obrador.

