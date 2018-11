Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Quattro Carovane di migranti centroamericani stanno attraversando il territorio messicano nel tentativo di raggiungere gli Stati Uniti.

L'avanguardia della prima, partita il 13 ottobre da San Pedro Sula, in Honduras, è giunta ieri sera a Città del Messico dove è stato approntato un accampamento nella Città Sportiva.

Questa prima Carovana ha valicato la frontiera messicana il 19 ottobre. Inizialmente, riferisce il quotidiano El Universal, era composta da oltre 7.000 persone, per lo più honduregni, ma anche guatemaltechi e salvadoregni. Essa si è via via assottigliata, ed è oggi impossibile stabilire quante persone la integrino, perché attualmente è fratturata in numerosi segmenti in cammino verso la capitale messicana.

Il secondo contingente, formato invece da 1.000-1.500 persone di Honduras, Guatemala e El Salvador, è entrato il 29 ottobre in Messico e avanza attualmente in Chiapas verso la frontiera statunitense.

Il terzo gruppo, il più piccolo di appena 500 persone, ha varcato la frontiera messicana ed ha subito chiesto ufficialmente asilo alle autorità locali prima di decidere il futuro del viaggio.

Infine una quarta Carovana composta da 2.000 salvadoregni ha attraversato il fiume Suchiate (che traccia il confine fra Messico e Guatemala) venerdì dirigendosi a Tapachula, in Chiapas.

