Il servizio marittimo spagnolo ha salvato in 48 ore quasi mille migranti che tentavano di attraversare il mar Mediterraneo per raggiungere l'Europa.

I soccorsi hanno recuperato stamane 206 migranti da dieci imbarcazioni diverse dopo aver salvato ieri 774 persone su 52 gommoni.

Il giro di vite in Libia ha reso più difficile raggiungere le coste italiane e dunque molti migranti tentano altre rotte come l'Algeria e il Marocco per raggiungere la Spagna, dove sono almeno 20 mila gli arrivi registrati nel 2018.

