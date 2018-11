Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 novembre 2018 17.15 23 novembre 2018 - 17:15

Dal novembre 2017 l'Alto commissariato delle Nazioni Unite (Unhcr) ha liberato 2'476 rifugiati e richiedenti asilo dai centri di detenzione libici e li ha evacuati dalla Libia verso il Niger (2.069), l'Italia (312) e la Romania (95).

Lo rende noto la stessa agenzia dell'Onu, che "esorta un numero sempre maggiore di Paesi ad offrire posti di reinsediamento in più per i molti rifugiati rimasti in Libia e che necessitano di essere evacuati urgentemente".

Fra le persone fatte evacuare, segnala l'Unhcr, ci sono madri single, famiglie, persone che necessitano di cure mediche e oltre 300 minori non accompagnati e separati.

La maggior parte delle persone, sottolinea l'agenzia, è stata portata in detenzione dopo essere stata intercettata o soccorsa in mare nel tentativo di attraversare il Mediterraneo dalla Libia all'Europa. "Considerati i pericoli che rifugiati e migranti corrono in Libia - si legge in una nota - l'Unhcr non ritiene che questo Paese rappresenti un luogo sicuro per lo sbarco e ha anche sconsigliato i ritorni in Libia in seguito alle operazioni di ricerca e soccorso in mare".

