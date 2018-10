"Bisogna fare in modo che non anneghino"

Il giorno prima numerose personalità - tra cui l'ex procuratrice internazionale Carla Del Ponte, l'ex deputato alla camera alta Dick Marty, l'ex ministra Micheline Calmy-Rey, l'ex presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa Cornelio Sommaruga, il premio Nobel per la chimica Jacques Dubochet e il regista Markus Imhoof - avevano già consegnato una lettera al Consiglio federale, in cui si precisava "che non è accettabile lasciar morire volutamente degli esseri umani in acque internazionali".

Come si assegnano le bandiere alle imbarcazioni? Non come uno potrebbe pensare... #aquarius #panama #navigazione pic.twitter.com/BXQRht1DJZ

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Bandiera svizzera all'Aquarius, raccolte 25'000 firme 09 ottobre 2018 - 21:24 Permettere ad Aquarius, la nave usata dall'ong SOS Méditerranée per il recupero dei migranti nel Mediterraneo, di battere bandiera Svizzera. Lo chiede una petizione inoltrata martedì alla Cancelleria federale e sottoscritta da 25'000 persone. "Le sottoscrizioni sono state raccolte nell'arco di due settimane. Si tratta di una cifra enorme da parte della società civile", ha precisato la parlamentare Ada Marra (Partito socialista) presente al momento della consegna. A margine del deposito della petizione Amnesty International ha organizzato una mobilitazione in favore dell'accoglienza dei migranti. Il giorno prima numerose personalità - tra cui l'ex procuratrice internazionale Carla Del Ponte, l'ex deputato alla camera alta Dick Marty, l'ex ministra Micheline Calmy-Rey, l'ex presidente del Comitato internazionale della Croce Rossa Cornelio Sommaruga, il premio Nobel per la chimica Jacques Dubochet e il regista Markus Imhoof - avevano già consegnato una lettera al Consiglio federale, in cui si precisava "che non è accettabile lasciar morire volutamente degli esseri umani in acque internazionali". La nave Aquarius si trova a Marsiglia, sede giuridica di Sos Méditerranée, dove deve risolvere un complesso grattacapo amministrativo seguito alla decisione di Panama di revocarle la bandiera. L'ong ha accusato il ministro dell'interno italiano Matteo Salvini, contrario agli interventi della Aquarius, di aver esercitato pressioni sullo stato centroamericano: l'interessato ha smentito. Interpellanza in Parlamento Dopo la decisione di Panama di non permettere più all'Aquarius di utilizzare la sua bandiera, dei parlamentari elvetici avevano già avanzato un'interpellanza dal contenuto analogo a quello della petizione. Tra di loro Kurt Fluri, deputato del Partito Liberale radicale (Plr, destra). Qui sotto, l'intervista.