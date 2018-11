Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 novembre 2018 16.56 02 novembre 2018 - 16:56

La Svizzera non dovrebbe firmare il Patto globale delle Nazioni Unite sulla migrazione. La Commissione delle istituzioni politiche del Nazionale raccomanda al Consiglio federale di non approvare il testo in questione senza averlo prima sottoposto al Parlamento.

La commissione si dice consapevole del fatto che il patto sia una dichiarazione d'intenti non giuridicamente vincolante. Tuttavia, a suo avviso, la Confederazione non dovrebbe sostenere a livello internazionale obiettivi che potrebbero essere in contraddizione con il diritto svizzero, poiché questo pregiudicherebbe una politica migratoria elvetica coerente, si legge in una nota dei servizi del Parlamento.

Una minoranza reputa invece che il problema migratorio possa essere affrontato in modo significativo unicamente in un contesto internazionale. A suo dire, la cooperazione in tale ambito è anche nell'interesse della Svizzera.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Sondaggio svizzeri all'estero Sondaggio Cari svizzeri all'estero, le vostre opinioni contano