Questo contenuto è stato pubblicato il 27 marzo 2018 12.05 27 marzo 2018 - 12:05

Nonostante un incremento delle vendite Migros ha nuovamente guadagnato di meno l'anno scorso: l'utile del maggiore gruppo elvetico attivo nel commercio al dettaglio è sceso a 503 milioni di franchi, il 24% in meno del 2016.

Il risultato rispecchia "l'inasprimento della pressione del mercato", si legge in un comunicato odierno. Il calo dei guadagni è avvenuto malgrado un fatturato record - già comunicato in gennaio - di 28,1 miliardi di franchi, in aumento dell'1,2%.

Nel settore dell'e-commerce il gruppo ha conseguito un fatturato di 1,9 miliardi di franchi (+5%), disponendo di una leadership di mercato che intende confermare e consolidare. nel 2017 la quota di mercato nel commercio al dettaglio si è attestata al 21,8%.

Per quanto riguarda l'impiego l'impresa ha 105'000 dipendenti.

Migros ha ceduto nel 2016 a Coop lo scettro di più importante attore del settore a livello di fatturato di gruppo: lo scarto è ulteriormente aumentato quest'anno, perché Coop ha visto i ricavi aumentare a un ritmo più sostenuto (+3% a 29,1 miliardi). Nel solo campo del settore al dettaglio Migros rimane invece leader, con 23,5 miliardi contro i 17,4 di Coop.

