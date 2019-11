La Migros ha deciso di ritirare le bustine morbide refrigerate dei prodotti "You To Go alla fragola" e "Petit Suisse To Go alla banana".

La Migros ha deciso di ritirare le bustine morbide refrigerate dei prodotti "You To Go alla fragola" e "Petit Suisse To Go alla banana". Non si può infatti escludere la presenza di corpi estranei di gomma o metallo, con conseguenti rischi di lesioni.

In comunicati dell'Ufficio federale del consumo e della stessa Migros, viene specificato che i prodotti sono già stati rimossi dagli scaffali. I clienti che li hanno già acquistati possono riportarli alla loro filiale Migros, dove verrà rimborsato il prezzo di vendita.

Nella caso dello "You To Go alla fragola", il problema riguarda i prodotti con data di scadenza 27.12, mentre per quel che riguarda "Petit Suisse To Go alla banana" quelli con scadenza 15.12 e 25.12.

