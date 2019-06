Il Segretario di Stato statunitense Mike Pompeo è in Svizzera da ieri sera. In attesa di incontrare domani il consigliere federale Ignazio Cassis in Ticino, oggi ha visitato Palazzo federale a Berna in compagnia della consigliera nazionale Christa Markwalder (PLR/BE).

Nel pomeriggio è partito alla volta di Montreux (VD) per partecipare alla 67esima conferenza Bilderberg.

Dopo essere stato accolto dall'ambasciatore americano in Svizzera, Ed McMullen, poco dopo le 9.3, il Segretario di Stato Usa e il suo entourage sono entrati a Palazzo federale, ha riferito un giornalista di Keystone-ATS sul posto. La delegazione americana ha raggiunto Markwalder, presidente della associazione parlamentare Svizzera-Stati, per visitare l'edificio.

"È una fortuna e un onore spiegare il nostro sistema e le nostre relazioni bilaterali importanti", ha affermato la consigliera nazionale PLR all'agenzia Keystone-ATS.

Pompeo, con la moglie e i suoi collaboratori, ha in seguito proseguito alla volta del centro storico di Berna e del Rosengarten, giardino con vista panoramica sulla capitale. Più tardi la delegazione si è trasferita sulle rive del lago Lemano per prendere parte alla conferenza Bilderberg, che riunisce 130 personalità di spicco della politica e dell'economia mondiale.

Domani, oltre a Cassis, il Segretario di Stato Usa incontrerà anche il presidente della Confederazione Ueli Maurer, secondo il conto Twitter dell'ambasciata statunitense. Contattato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato unicamente l'incontro con Cassis in Ticino.

Si tratta della prima visita ufficiale di un Segretario di Stato Usa da oltre 20 anni.

Neuer Inhalt Horizontal Line