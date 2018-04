Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 aprile 2018 12.10 03 aprile 2018 - 12:10

Il presidente di Economiesuisse Heinz Karrer chiede che la questione del "miliardo di coesione" e quella dell'"accordo istituzionale" con l'UE vengano affrontate in parallelo.

La Svizzera non deve scoprire già oggi le proprie carte, afferma Karrer in un'intervista concessa alla "Basler Zeitung". "Non sappiamo cosa succederà nei prossimi mesi e nemmeno se otterremo risultati dai negoziati".

Il "miliardo di coesione", ma anche il riconoscimento illimitato del principio dell'equivalenza della Borsa svizzera, vanno negoziati parallelamente all'accordo istituzionale, senza però che fra i tre dossier vi sia un rapporto diretto di interdipendenza. Karrer nell'intervista si dice favorevole a un accordo quadro con l'UE, ma non a qualsiasi prezzo. E in ogni caso i contenuti sono prioritari rispetto al calendario.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.