Ornitologia, raro spettacolo nel Giura 04 gennaio 2019 - 20:53 Due milioni di esemplari di peppola, un tipo di fringuello, si sono insediati in questi giorni nel canton Giura, sul confine tra la Svizzera e la Francia, alla ricerca di cibo. Non è la colonia più grande osservata in questi ultimi anni nel Giura, ma è probabilmente composta da più di due milioni di esemplari, ma altri potrebbero arrivare. In passato sono stati raggiunti i 50 milioni. Le peppole passano la notte in gruppo per poi disperdersi all'alba per andare a nutrirsi nel bosco. "Potrebbero restare da una a tre settimane, dipende dalle condizioni climatiche. Se comincia improvvisamente a fare più freddo, è chiaro che si sposteranno più a sud", ha spiegato il biologo Paul Monnerat. Le peppole svernano nell'Europa occidentale, dove trovano più facilmente del cibo che nel loro habitat nordico in Svezia, Norvegia e Finlandia.