Ministra francese favorevole a Gioconda 'itinerante'.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2018 17.40 01 marzo 2018 - 17:40

La ministra della Cultura francese, Francoise Nyssen, ha dichiarato oggi di essere favorevole a uno spostamento della Gioconda di Leonardo da Vinci. La filiale del Louvre di Lens, nel nord della Francia, si è già candidata per accogliere il celebre dipinto.

Parlando alla radio Europe 1, la Nyssen ha dichiarato di voler "studiare seriamente" un trasferimento della Gioconda nel quadro di un "grande piano itinerante" che potrebbe vedere il dipinto più celebre al mondo lasciare i confini del Louvre di Parigi.

"Non vedo perché - ha aggiunto la ministra della Cultura francese - le cose debbano restare confinate. Certamente bisogna fare attenzione alla conservazione e a quello che rappresentano".

"Il mio obiettivo - ha detto la Nyssen - è di lottare contro la segregazione culturale e, per far questo, uno dei pilastri è un grande piano sulle opere itineranti. L'offerta culturale esiste: per quale motivo dovrebbe essere confinata in certi luoghi e non accessibile ovunque a tutti?".

