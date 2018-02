Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 18.37 20 febbraio 2018 - 18:37

Giovedì prossimo il ministro degli esteri Ignazio Cassis effettuerà una visita di lavoro a Berlino, dove incontrerà l'omologo tedesco Sigmar Gabriel. I colloqui riguarderanno le relazioni bilaterali, la politica europea e varie questioni di attualità internazionale.

La Germania è il principale partner economico della Svizzera, con scambi commerciali che hanno raggiunto 94 miliardi di franchi nel 2016, sottolinea una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Un terzo di tutte le importazioni svizzere, più del totale di quelle da Italia, Stati Uniti e Cina, proviene dalla Germania.

Le aziende elvetiche impiegano 380'000 persone in Germania, quelle tedesche 121’000 persone in Svizzera. Alla fine del 2015 gli investimenti diretti svizzeri in Germania ammontavano a 38,2 miliardi di franchi, quelli tedeschi in Svizzera a 32,9 miliardi.

Il mantenimento delle relazioni con i Paesi vicini e le regioni limitrofe è una delle priorità del consigliere federale Cassis, che ha già incontrato i ministri degli affari esteri degli altri Stati confinanti, aggiunge il DFAE.

Alla fine del 2016 erano almeno 61'500 i frontalieri tedeschi impiegati in Svizzera ed erano più di 303'000 i tedeschi domiciliati nel paese, formando così il secondo gruppo di stranieri per dimensioni dopo quello degli italiani.

Neuer Inhalt Horizontal Line