Ministro degli esteri Ignazio Cassis giunto in Africa

Il Consigliere federale Ignazio Cassis è atterrato oggi nello Zambia, prima tappa del suo viaggio di cinque giorni in Africa. Il programma prevede visite anche in Zimbabwe e in Sudafrica.

Il viaggio è iniziato oggi con la visita nel Nord dello Zambia dell'impresa Mopani Copper Mines, il cui socio di maggioranza è Glencore, nota multinazionale con sede in Svizzera.

Il responsabile della diplomazia elvetica voleva constatare di persona le condizioni di lavoro e di impiego in questo settore, che è responsabile del 15,4% del PIL del Paese, ha comunicato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Su Twitter Cassis si è mostrato impressionato dagli sforzi per la modernizzazione dell'impianto e per la formazione dei giovani.

Il filo conduttore del viaggio, precisa la nota del DFAE, è costituito dal rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche con Zambia, Zimbabwe e Sudafrica.

Durante la sua permanenza in Africa, il capo della diplomazia elvetica visiterà anche alcuni progetti sostenuti dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).

