Sanità e trasporti pubblici sono in cima alla lista delle preoccupazioni degli utenti. È quanto ha reso noto oggi - in occasione dell'annuale conferenza stampa che si è svolta a Berna - il Sorvegliante dei prezzi Stefan Meierhans.

Secondo quanto annunciato da Mister Prezzi, nel 2018 è giunto il 29% in più di reclami rispetto all'anno precedente. Gli ambiti sanità e trasporti pubblici hanno raggiunto ognuno una quota del 17% sul totale di quasi 2000 reclami. Il fatto che i costi sanitari continuino ad aumentare inquieta anche lo stesso sorvegliante, che ha pubblicato un rapporto contenente gli elementi principali per introdurre un sistema di prezzi di riferimento per i farmaci con brevetto scaduto.

Per la prima volta, fra le altre cose, ha svolto un'indagine sulle tariffe di soggiorno nelle case di cura e di riposo. Questa analisi ha fatto emergere grosse differenze a livello di prezzi, che richiedono spiegazioni, si legge in un comunicato. Mister Prezzi si aspetta dunque che i Cantoni controllino meglio le tariffe e disciplinino il calcolo dei costi in modo unitario.

