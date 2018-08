Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 agosto 2018 9.48 04 agosto 2018 - 09:48

La regola degli otto giorni è una "misura chiave per la protezione dei salari". Vasco Pedrina, ex copresidente di Unia, è inflessibile: "non entriamo neppure nel merito della discussione".

A suo avviso, le richieste dell'Ue sono solo un "cavallo di troia" per smantellare le misure di accompagnamento alla libera circolazione.

L'UE attacca da dieci anni la regola degli otto giorni, che riguarda i lavoratori distaccati per i quali i rischi di abusi salariali sono maggiori. Le imprese europee sono obbligate ad annunciare con otto giorni di anticipo i lavori che svolgeranno in Svizzera e a versare una cauzione, se prevista dai Contratti collettivi di lavoro.

Per Vasco Pedrina le richieste di Bruxelles "sono un pretesto per rimettere in questione il principio stesso delle misure di accompagnamento e togliere alla Svizzera il diritto di fissarle autonomamente". L'accordo quadro con l'UE non deve essere raggiunto a scapito delle protezione dei salari, afferma.

Neuer Inhalt Horizontal Line