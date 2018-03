Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 marzo 2018 16.09 29 marzo 2018 - 16:09

Sono 7'839 le domande per un contributo di solidarietà inoltrate da vittime delle misure coercitive a scopo assistenziale, prassi in vigore in Svizzera fino al 1981. Il termine per inoltrare ulteriori richieste scade sabato.

Sebbene il numero di domande sia inferiore a quanto ci si attendeva, il termine non verrà prolungato, ha detto all'ats il delegato per le vittime Luzius Mader.

Si prenderanno in considerazione - ha dichiarato - anche le richieste inviate durante il periodo di Pasqua. A suo dire dovrebbe venir superato il limite di 8 mila domande di risarcimento.

Stando a stime della Confederazione, il numero delle vittime di misure coercitive a scopo assistenziale ancora in vita dovrebbe oscillare tra 12 e 15 mila.

Per poter versare a ciascuna persona un contributo massimo di 25 mila franchi sono stati messi a disposizione 300 milioni di franchi. Di questa somma, ne verranno utilizzati solo 200. Per diversi esperti, molte persone hanno deciso di non farsi avanti perché troppo malate, per vergogna o paura di venir ancora stigmatizzate.

