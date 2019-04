Albicocchi annaffiati in Vallese per proteggerli dal gelo.

La scorsa notte si preannunciava particolarmente delicata per i frutteti vallesani, soprattutto per gli albicocchi: i termometri sono infatti scesi sotto lo zero. Tuttavia le misure prese sono risultate efficaci e il peggio è stato scongiurato.

Ieri sera, dopo le 20.00, la colonnina di mercurio è rapidamente scesa sotto gli zero gradi. I coltivatori hanno allora attuato il provvedimento più utilizzato in questi casi, ovvero l'annaffiare gli alberi con acqua presa dalla falda freatica. La trasformazione dell'acqua in ghiaccio ha sprigionato calore che ha protetto la gran parte dei frutti, ha spiegato oggi all'agenzia Keystone-ATS, Jacques Rossier, responsabile vallesano delle colture.

La situazione è risultata più tesa per gli alberi situati nei pendii. "Tracce di gelo sono state trovate in alcuni settori, ma ciò non danneggerà la raccolta di albicocche. Siamo tuttavia passati vicini a un punto critico", ha aggiunto Rossier.

Gelate non sono comunque escluse fino al 20 maggio. Alla fine di aprile 2017 i vigneti e i frutteti erano stati duramente colpiti in diverse parti della Svizzera. Nel solo Vallese la perdita aveva raggiunto i 70 milioni di franchi.

