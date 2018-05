Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 maggio 2018 13.10 14 maggio 2018 - 13:10

Sono 16 i manifestanti uccisi negli scontri in corso ai confini della Striscia di Gaza, dove migliaia di palestinesi stanno dimostrando in concomitanza con l'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme, prevista per stasera. I feriti sarebbero 600.

L'esercito israeliano ha stimato la presenza di 10mila palestinesi in 10 posizioni lungo i confini della Striscia di Gaza, oltre a migliaia di palestinesi nelle tende installate nei pressi dei luoghi di assembramento, annunciando che risponderà ai manifestanti con l'impiego di mezzi di dispersione e con il fuoco. Stamani gli aerei dell'aviazione israeliana hanno lanciato volantini in cui avvertivano di non avvicinarsi alla barriera di sicurezza.

