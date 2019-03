Lo specialista di telefonia Mobilezone ha raggiunti risultati record nel 2018. Il giro d'affari è salito del 2% su base annua a 1,2 miliardi di franchi, mentre l'utile netto ha registrato un incremento del 12,2% a 39,5 milioni.

A livello operativo l'EBIT è cresciuto del 4,8% a 52,5 milioni di franchi. I dividendi saranno probabilmente di 60 centesimi per azione, come l'anno scorso, si legge in un comunicato odierno.

Si tratta di cifre record in tutti i settori. Nonostante questo, l'EBIT non ha raggiunto l'obiettivo societario annunciato un anno fa, che mirava a un dato fra i 55 e i 60 milioni.

Fondata nel 1999 e quotata alla Borsa svizzera dal 2001, Mobilezone impiegava a fine 2018 circa 930 collaboratoti, 63 in più rispetto al 2017. In Germania il numero di punti vendita è aumentato di otto unità a un totale di 73.

