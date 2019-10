Mobili Pfister conta 20 filiali in Svizzera (nella foto quella di Lyssach (BE).

Mobili Pfister passa in mani austriache: il gruppo svizzero dell'arredamento viene venduto a XXXLutz. Per i dipendenti non vi saranno cambiamenti e non sono previsti licenziamenti. I nomi dei marchi Mobili Pfister, Hubacher, Egger e Svoboda rimangono invariati.

Concretamente la F.G. Pfister Holding, controllata dalla Fondazione F.G. Pfister, vende le società Mobili Pfister, Arco Regio (con i negozi d'arredamento Hubacher, Egger e Svoboda), Pfister Professional e Pfister Servizio Tendaggi, indica un comunicato diramato oggi.

"Siamo un'azienda sana che opera in attivo. Per i commercianti di mobili nazionali diventa però sempre più difficile continuare a evolversi in questo arduo e competitivo contesto di mercato. Ciò che facciamo deve contribuire a mantenere la nostra posizione sul mercato anche in futuro, ad assicurare la competitività e la proficuità delle nostre società e, quindi, a tutelare i posti di lavoro", afferma Rudolf Obrecht, presidente del Consiglio d'amministrazione e delegato della F.G. Pfister Holding, citato nel comunicato.

Oggi Mobili Pfister ha 20 filiali in Svizzera e 1'200 dipendenti. In settembre il presidente della direzione Matthias Baumann aveva rassegnato le dimissioni con effetto immediato per motivi ignoti.

XXXLutz gestisce 297 negozi d'arredamento in dodici paesi europei (Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Croazia, Romania, Bulgaria, Svizzera, Svezia e Serbia) e occupa oltre 22'200 collaboratori. Con un fatturato annuo pari a 4,4 miliardi di euro, il gruppo austriaco è uno dei tre maggiori commercianti di mobili a livello mondiale.

