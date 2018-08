Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 agosto 2018 - 10:23

La Confederazione non deve concedere aiuti finanziari ai Cantoni per l'attuazione di modelli d'insegnamento in due lingue nazionali a tutti i livelli scolastici.

È l'opinione del Consiglio federale che ha risposto a una mozione sul tema del consigliere agli Stati Beat Vonlanthen (PPD/FR). Secondo il testo, con tali aiuti la Confederazione sosterrebbe gli sforzi profusi da molti Cantoni, che "con il loro impegno volontario promuovono la comprensione tra le comunità linguistiche e rafforzano la coesione nazionale".

Pur condividendo l'importanza dei modelli di insegnamento bilingue, il governo sottolinea che il settore scolastico resta di competenza cantonale. La Confederazione può sostenere l'apprendimento delle lingue e ha già stanziato fondi ad esempio per promuovere l'italiano nelle altre regioni linguistiche. Il normale insegnamento scolastico dovrebbe però rimanere un compito esclusivo dei Cantoni. Un'estensione generalizzata degli aiuti presupporrebbe inoltre notevoli mezzi supplementari e non sarebbe praticamente fattibile senza compensazioni in altri ambiti di attività. Per questo la mozione va respinta.

