Anche per i minorenni il possesso di meno di 10 grammi di hascisc o marijuana non è punibile. La legge non prevede infatti un trattamento speciale in questi casi per gli adolescenti rispetto agli adulti, sottolinea il Tribunale federale (TF).

Finora la Corte suprema non si era pronunciata sull'opportunità di estendere ai minori la non punibilità di questi atti preparatori per gli adulti. Con una decisione di principio pubblicata oggi il TF ha respinto il ricorso della Procura minorile del Canton Zurigo.

Il caso in questione riguardava un ragazzo di 16 anni, fermato dalla polizia nel 2017, che era in possesso di 1,4 grammi di marijuana per uso personale.

Neuer Inhalt Horizontal Line