Questo contenuto è stato pubblicato il 30 aprile 2018 8.00 30 aprile 2018 - 08:00

Mövenpick ha ceduto le sue attività riunite sotto il marchio Mövenpick Hotels and Resorts (MHR) al gruppo Accor, specialista francese del settore alberghiero. L'ammontare della transazione è di 560 milioni di franchi, hanno sottolineato oggi le due società.

L'operazione, che dovrà essere ultimata nella seconda metà dell'anno, è sottoposta all'approvazione delle autorità della concorrenza. Il partner di Mövenpick, Kingdom Holding, ha accettato la vendita.

Il marchio Mövenpick Hotels & Resorts è stato creato nel 1973 quale estensione delle attività di ristorazione del gruppo. La catena alberghiera gestisce attualmente 84 hotel, in particolare in Europa e nel Medio Oriente, ma anche in Africa e in Asia-Pacifico.Le altre attività del gruppo Mövenpick non sono interessate da questa operazione.

Dal canto suo, il Ceo di AccorHotels Sébastien Bazin ha sottolineato che "con l'acquisizione di Movenpick, stiamo consolidando la nostra leadership nel mercato europeo e stiamo accelerando ulteriormente la nostra crescita nei mercati emergenti, in particolare in Medio Oriente, Africa e Asia-Pacifico. Il patrimonio europeo-svizzero è perfetto per AccorHotels."

