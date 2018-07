Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2018 21.46 29 luglio 2018 - 21:46

La battaglia in tribunale sulle accuse per molestie sessuali, ma anche la 'guerra' con le assicurazioni per la copertura delle sempre più salate spese legali. Harvey Weinstein, l'ex produttore star di Hollywood, è impegnato in uno scontro su più fronti.

Le compagnie assicurative, fra le quali il gigante Chubb, affermano di non avere l'obbligo di far fronte alle spese legali di Weinstein in quanto i contratti stipulati con il produttore non coprono le accuse di molestie sessuali. I legali di Weistein sono invece di parere opposto e ritengono che la copertura debba essere totale.

