Questo contenuto è stato pubblicato il 28 aprile 2018 16.21 28 aprile 2018 - 16:21

Nuovo capitolo nelle polemiche sulle molestie sessuali: stavolta ad esser al centro della bufera è Tom Brokaw, uno degli anchor storici della tv americana.

Brokaw, che ha condotto per oltre due decenni il tg di prima serata della Nbc, è stato accusato da Linda Vester, una ex collega a Nbc poi passata alla Fox, e da un'altra donna che ha chiesto di restare anonima, di aver messo loro le mani addosso. Nel caso della Vester gli episodi risalirebbero agli anni Novanta.

L'anchor, che ha 78 anni, si è difeso negando che nulla di improprio sia avvenuto con entrambe. In suo aiuto sono accorse altre 60 colleghe tra cui volti televisivo famosi come Rachel Maddow, Andrea Mitchell, Maria Shriver e Kelly O'Donnell che in una lettera aperta a Vanity Fair lo hanno definito un uomo di "grande decenza e integrità".

Le accuse a Brokaw sono arrivate all'indomani della prima condanna per molestie dell'era #MeToo: l'ex 'papà buono' della tv americana, il comico dei 'Robinson' Bill Cosby, è stato riconosciuto colpevole di "aggressioni indecenti aggravate" e rischia fino a 30 anni di carcere.

