"Sono qui per dimostrare che il Brasile è cambiato". Così il neopresidente brasiliano Jair Bolsonaro al suo arrivo in albergo a Davos in occasione del Forum economico mondiale, il suo esordio internazionale.

In questo ambito, Maurer ha elogiato il sistema svizzero di democrazia diretta, che permette "un vero dialogo" tra le élite e il popolo, al posto di un "monologo dall'alto verso il basso". Questo sistema provoca un allungamento dei tempi, ma viene compensato da soluzioni più accettabili per tutti.

Il capo del Dipartimento federale delle finanze ha citato come esempio il rifiuto - qualche anno fa - di un'iniziativa popolare che proponeva una settimana di vacanza supplementare. Secondo il ministro, una settimana di ferie in più non costituisce una risposta valida alle nuove sfide del mercato del lavoro.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Partito il 49esimo Forum economico mondiale 22 gennaio 2019 - 11:21 Il presidente della Confederazione Ueli Maurer ha aperto martedì il Forum economico mondiale (WEF) di Davos elogiando i grandi valori svizzeri. Libertà, responsabilità e democrazia diretta devono contribuire a garantire un futuro migliore. Un'edizione con molte defezioni, da Trump a Macron, passando da Theresa May. I cittadini elvetici respingono i "diktat" e la parola più presente nella Costituzione federale è "libertà", anche se questa è prima di tutto un dovere, ha sottolineato Maurer nel suo discorso inaugurale. "Siamo liberi di accettare responsabilità per noi e verso gli altri", ha aggiunto. Il capo del Dipartimento federale delle finanze ha citato come esempio il rifiuto - qualche anno fa - di un'iniziativa popolare che proponeva una settimana di vacanza supplementare. Secondo il ministro, una settimana di ferie in più non costituisce una risposta valida alle nuove sfide del mercato del lavoro. In questo ambito, Maurer ha elogiato il sistema svizzero di democrazia diretta, che permette "un vero dialogo" tra le élite e il popolo, al posto di un "monologo dall'alto verso il basso". Questo sistema provoca un allungamento dei tempi, ma viene compensato da soluzioni più accettabili per tutti. Molte defezioni Il primo viaggio di Bolsonaro all'estero "Sono qui per dimostrare che il Brasile è cambiato". Così il neopresidente brasiliano Jair Bolsonaro al suo arrivo in albergo a Davos in occasione del Forum economico mondiale, il suo esordio internazionale. Oggi, di fronte al gotha dell'elite globale, Bolsonaro illustrerà il suo programma di governo: ci saranno misure "affinché venga ristabilita la fiducia nel Brasile" e "decollino gli investimenti". Senza risparmiare cenni al Venezuela e alla crisi che sta vivendo, ha anticipato il presidente.