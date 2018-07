Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 luglio 2018 9.12 29 luglio 2018 - 09:12

Il Qatar "ha assoldato ex agenti della Cia ed esperti di comunicazione" per "lanciare una propaganda 'sporca' contro i rivali per l'assegnazione dei Mondiali di calcio del 2022". Lo scrive l'edizione domenicale del britannico Times.

Le rivelazioni arrivano da alcuni documenti inviati da un whistleblower al quotidiano. L'operazione "segreta" del Qatar ha incluso "il reclutamento di personalità influenti per screditare la proposta di ospitare i Mondiali direttamente all'interno dei Paesi rivali", Stati Uniti e Australia, e per "dimostrare la mancanza di sostegno dell'opinione pubblica".

Neuer Inhalt Horizontal Line