Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 12.28 19 marzo 2018 - 12:28

L'anno scorso 103 persone sono morte in montagna, dieci in meno del 2016

L'anno scorso 103 persone sono morte in montagna, dieci in meno del 2016. La flessione si spiega con il fatto che la scarsità di neve e la meteo variabile ha provocato un calo delle attività, spiega il Club Alpino Svizzero (CAS) in un comunicato odierno.

Sono diminuiti coloro che hanno perso la vita in escursioni ad alta quota (da 31 a 21), nello sci-escursionismo (da 18 a 10) e nell'alpinismo (da 4 a 2). Sono invece aumentate (da 43 a 54) le vittime fra gli escursionisti.

La causa principale dei decessi sono le cadute (68 morti). Le valanghe hanno provocato 14 morti (7 sci-escursionisti, 4 freerider, 3 con racchette da neve). Una persona è deceduta a causa di un fulmine. Delle 103 vittime 43 erano straniere, le altre avevano il passaporto rosso; 83 erano maschi e 20 donne.

Le operazioni di soccorso hanno interessato in totale 2712 persone, il 4% in meno dell'anno prima; 931 di loro erano solo ferite lievemente o non lo erano affatto.

